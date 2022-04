Sylvain VARTANIAN

Modis, Filiale du Groupe Adecco, l'expertise IT.

Proactifs, nous recherchons les solutions les plus originales, innovantes et performantes capables d’accompagner au mieux nos clients et nos collaborateurs.

De la réalisation à l’expertise, nous intervenons en conseil, ingénierie applicative, infrastructure et support utilisateurs.



260 collaborateurs sur l'agence Lyonnaise et 380 sur la Région Sud.





France :

• 1600 collaborateurs

• 120 millions d’euros de chiffre d’affaires en France en 2015

• + de 70 bureaux dans le monde : USA, Canada, Europe

• Modis accompagne les plus grandes entreprises du CAC 40

• La moitié du SBF 120 fait appel à Modis tous secteurs d’activité confondus



Modis dans le monde :

Présent dans 16 pays

14 600 collaborateurs

1,5 milliards d'euros de CA



