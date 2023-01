DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER



Mission, transition, temps partagé.

PME /ETI



- Supervision et contrôle des services administratifs et financiers.

- Gestion, reporting, prévisions, financement, cash, BFR…

- Création, développement, restructuring.



Mes compétences :

Direction générale

Développement

Direction financière

PME

Industrie pharmaceutique

Life sciences

Santé

Healthcare

Innovation

Biotechnologie

Restructuration d'entreprise

Reprise d'entreprise

Gestion des risques

Gestion de production

Placements financiers

Audit

Business plan

Financement de l'innovation

Finances

Redressement d'entreprises

Réduction des coûts

Fonds d'investissements

Business angels

Gestion de trésorerie