Franck VALAYER

Je débute dans le métier de la communication en 1999. Avide de création, je participe à de nombreux projets dans les milieux du graphisme et de la musique. Directeur artistique senior, je mets à profit mes nombreuses compétences au service des clients.



Mon portfolio : http://www.jesuisunecremebrulee.fr/



Du design, des idées et du design encore...



Vous trouverez, sur ce site, un ensemble de réalisations faites en agence ou dans le cadre de missions de freelance. Ces projets ont été acceptés par les clients ou sont restés à l'état de recherche. Qu'importe, l'important c'est la création...



Savoir-faire, savoir créer



Grâce à une expertise de plusieurs années dans le graphic design et une démarche artistique qui se veut avant tout populaire, accessible à chacun et suffisamment évocatrice pour en comprendre le sens, mes réalisations se veulent utiles pour mieux passer les messages au public à qui elles sont destinées..



Mes compétences :

Direction artistique

Design graphique

Publicité

Web design

Identité visuelle