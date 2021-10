Franck WODARCZAK

Expert en tri et valorisation de déchets (ménagers et industriels)



Spécialisé dans la mise en route et la restructuration d'unités industrielles (gestion humaine et technique), mes expériences professionnelles sont aussi pertinentes en gestion de centre d'enfouissement de déchets ; maintenance ; normes EQS ; logistique ; collecte de déchets ; broyage et granulométrie.



Je suis à même de réaliser des études et d'apporter divers conseils en environnement global, énergies renouvelableset éco construction



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Gestion

Ossature bois

Déchets

Conseil

Recyclage

Production

Environnement

Waste water

service maintenance

Production Management

ISO 900X Standard

Civil Engineering

Global Positioning System

Lotus 1-2-3

Microsoft Excel

Microsoft Word