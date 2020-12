Francois AUBRY

Vaste expérience de gestion de projets transverses et multinationaux : mise en place de centres de services partagés, due diligence et intégration de nouvelles sociétés, analyse/optimisation de processus, amélioration de la performance et déploiement dERP

Direction globale de systèmes dinformation: expérience acquise dans des contextes multi-sites et au sein dorganisations internationales avec croissance forte, à la fois organique et par acquisitions

Entrepreneuriat: création dune entreprise de services du numérique avec une filiale en Inde - direction générale et commerciale - leadership - animation et pilotage déquipes multiculturelles à distance









Mes compétences :

Centre de services

CENTRE DE SERVICES PARTAGES

Coaching

conduite de changement

Conseil

Direction de projets

Formation

Offshore

Sourcing

Systèmes d'Information