François BAVEYE

Salut ! Tu cherches un Tech Lead ou un Lead Dev freelance passionné par le code ? Tu l'as trouvé !

Je fais du web depuis 15 ans (notamment du back-end avec PHP), et je ne compte pas m'arrêter là.



- Top 500 sur CodinGame (sur 3 600 000 développeurs)

- Fan de software craftsmanship et adepte du TDD

- Portfolio : https://ingenioz.it

- GitHub pour les curieux : https://github.com/IngeniozIT



Actuellement en quête de nouvelles missions, j'aime mener des projets à bien et partager mes connaissances avec les collègues.

Tu cherches une personne passionnée et continuellement en quête d'apprentissage ?

Envoie-moi un message et connectons-nous !



Disponible pour des missions freelance uniquement.