Thierry VANOFFE

Aujourd'hui, je prends plaisir dans ces 2 jobs palpitants que je me suis créé, c'est génial de vivre de sa passion.



1/ CONSULTANT, FORMATEUR, COACH, BLOGUEUR sur les outils GOOGLE APPS / G SUITE (Société NUMERICOACH)



Véritable fan des applications Google, je vis de cette passion depuis janvier 2009. Je travaille dans l'accompagnement au changement ou formation aux outils G SUITE (côté utilisateur : Gmail, Agenda, Contacts, Documents/Drive, Groups, Sites, etc... ) mais aussi les réseaux sociaux, la veille, les applications du cloud qui permettent un gain de productivité.

J'accompagne les organisations désireuses de gagner en mobilité et efficience.

A ce jour, j'ai eu l'occasion de former un peu plus de 7.000 collaborateurs dans des entreprises de 10 à 100.000 salariés (Veolia, AirLiquide, Solvay, Auchan France, Carrefour, Chambre des Métiers et Artisanat, Lesaffre International, Bonduelle, CCI, Afpa, Formiris...).

Certifié Google Apps Education.

J'anime une équipe d'une vingtaine de formateurs G Suite répartie sur toute la France.



Disponible pour des missions de formation sur toute la France et la Belgique (et plus si affinités).

+ d'infos sur mon blog :Array





2/ DIRECTEUR & FONDATEUR CHEZ RIDE ON LILLE depuis 13 ans (budget 400 K€, 12 salariés, 50 bénévoles): WWW.ROL.ASSO.FR

ROL est une structure 100% roller loisir qui organise des cours et des randonnées en roller sur la métropole lilloise.



18 années passionnantes dans le milieu associatif qui me donnent de solides compétences dans les domaines suivants : Ressources Humaines, Management, Leadership, Comptabilité, Fiscalité, Organisation, Système d'Informations, Communication, Marketing, Webmastering, Community Management, Relations Presse, Relations Publiques, Partenariat & Mécénat, Marketing, Droit du travail, Social, Benchmarking et Gouvernance.



10H/Semaine en 2018





-------

Pour me joindre plus rapidement que par viadeo :

06.81.50.80.47

Email: thierry@numericoach.fr ou thierry.vanoffe@rideonlille.com (ROL).

Skype : thierry.vanoffe

Facebook : thierry.vanoffe





Mes compétences :

Google Apps

Google Chrome

Mac OS X LION

Consultant Google Apps

Formateur Google Apps

Web 2.0

lille

entreprise 2.0

consultant

cloud computing

Saas

google

Formateur

Anglais

Conseil