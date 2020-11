François BONNIN

Après une double formation franco-américaine, j'ai acquis une grande expérience en cabinets d'avocats et en entreprises industrielles, en France et à l'international (Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud, Afrique).



Je dispose d'une pratique significative dans différents domaines du droit (contrats, corporate, contentieux, immobilier), sur des opérations quotidiennes comme sur des dossiers complexes (joint-venture, acquisitions, expertises judiciaires, restructurations de groupes ou de sites industriels).



Bilingue français/anglais, je parle couramment l'espagnol, l'allemand et l'italien.



Je suis aujourd'hui à même d'apporter cette longue pratique juridique à un nouveau groupe, qu'il soit en expansion ou en restructuration.



Mes compétences :

Anglais

Droit des affaires

Environnement

Espagnol

Français

Gestion de projets

International

Immobilier

Industrie

Négociation

Amérique latine

Asie

Italien

Afrique

Allemand

Fusions acquisitions

Management transversal

Contentieux

Droit

Chimie