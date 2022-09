François CARIOU

Commencé par de l'infogérance et service client en serveurs d'hébergement, le travail m'a poussé à développer des outils ayant pour objectif d'aider et améliorrer les prestations de gérance.



Ce qui m'a conduit à développer en équipe quelques sites internet et d'en assurer le bon fonctionnement de ses serveurs.



Aujourd'hui, outre le développement continuel de programmes et scripts de sites en PHP/MySQL, je m'oriente à étudier et améliorer les besoins internes afin d'en accélerer les temps de réalisation de projets.



Mes compétences :

Logiciel libre