François DE L'EPREVIER

L'Eprevier Capital a été créé en 2021 afin d'accompagner les dirigeants dans leurs problématiques de transmission et de croissance. Nous sommes persuadés que notre pays dispose de toutes les ressources nécessaires pour faire émerger les champions de demain. Notre mission est de permettre cela en donnant aux dirigeants l'élan et les moyens de faire face à leurs ambitions.







Nous les accompagnons dans la définition de la stratégie de déploiement de leur offre, la réalisation de leur business plan et la création de l'ensemble de leurs documents de présentation en leur apportant une coloration marketing afin de les présenter sous leur meilleur jour (equity story, design, etc). Nous organisons et réalisons chaque opération de manière compétitive afin d'obtenir les meilleurs conditions pour les dirigeants, tout en tenant un calendrier serré.