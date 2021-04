François DE NUCÉ

Chef de projets SIRH, ayant plus de 12 ans d’expérience, j'ai choisi après un retour dans le Sud-Ouest de me spécialiser dans le secteur sanitaire et médico-social.

Après avoir obtenu un Master 2 mention "Management des Organisations Médicales et Médico-Sociales" (MOMMS) à l'ISPED (Institut de Santé Publique de Bordeaux), j'ai été embauché par les Laboratoires Pierre Fabre comme Expert SIRH.



Mes compétences :

Pilotage projets

Qualité projet

Management d'équipes

Systèmes d'informations

Médicosocial

AMOA

Sanitaire et social

RH