François DELALEU

Direction Informatique, Management, Gouvernance du SI, Gestion de Projets

Forte adaptabilité/capacité à prendre en charge tous types de projets (fusion d'équipes, refonte de SI, externalisation d'infrastructures, déménagement d'entreprise, ...)



Principaux domaines de compétences



- Gouvernance Informatique

/ Mise en place de la stratégie de la DSI à moyen et long terme (schéma directeur, transformation du SI)

/ Pilotage et (ré)organisation de l’activité

/ Reporting Direction Générale et participation aux Comités de Direction

/ Mise en place et suivi des relations avec les GIE Groupe



- Management de projets

/ Pilotage de projets (planification, plan de charge, reporting, coordination des équipes informatiques et fonctionnelles)

/ Organisation des Comités (Comités de projet, Comités de pilotage, Comités d’arbitrage)

/ Suivi financier (reporting, facturation, contrôle de gestion)



- Management d'équipe

/ Encadrement de collaborateurs internes et externes (jusqu’à 115 personnes) y compris à l’international (Etats-Unis)

/ Suivi des collaborateurs (bilan annuel et objectifs, évolution de postes, formations, …)



- Gestion budgétaire

/ Conception et suivi de budget (jusqu’à 25M€), optimisation des coûts (optimisation Run, pérennisation des investissements, cost-cutting)

/ Gestion du portefeuille des fournisseurs (environ 70), définition de la politique de sous-traitance et d’externalisation, appels d’offres, rédaction et négociation des contrats



- Infrastructures/solutions

/ Connaissance large des infrastructures/solutions matérielles et logicielles (solutions NAS/SAN, Appliance Proxy et smtp, virtualisation de serveurs et d’applications, optimisation liaisons télécom, … )

/ Certification ITIL V3 Foundation (2011) / Connaissance des fondamentaux COBIT



- Programmation

/ Mise en place des normes de développement, méthode Agile

/ Intégration de progiciels Métiers et mise en place d’espaces collaboratifs sous Sharepoint

/ Programmation sur environnement Microsoft (.Net, SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, …)



- Anglais courant (score 930 au TOEIC)



- Logistique

/ Gestion de quatre déménagements (sièges sociaux et salles informatiques)





Mes compétences :

Asset management

Infogérance

Système d'information

Budgétisation

Gestion de projet

Direction des systèmes d'information

Management