François DUPOURQUÉ

Exerçant des fonctions managériales depuis plus de 10 ans dans divers secteurs dactivités industriels (agroalimentaire, papier), je souhaite garder la responsabilité dune unité de production, où lhumain est au coeur de la stratégie et des intérêts. Je recherche des projets portant des valeurs davenir autour desquels fédérer, coordonner et guider une équipe.



La fonction dencadrement peut être exercée de diverses manières. Je suis convaincu et prends le parti de fédérer et dimpliquer, notamment par le biais de la pédagogie, de lempathie mais aussi de la responsabilisation. Capable de prendre le recul nécessaire, japporte un soin particulier à analyser les besoins en ressources, attribuer des rôles clairement définis, définir les objectifs et les moyens cohérents et adéquats, et coordonner les expertises disponibles.