François DURAND (FRANÇOIS DURAND)

Fort de dix années d'expérience dans l'univers de la communication digitale, j'ai épaulé décideurs et responsables marketing dans leurs stratégies à travers la mise en place de dispositifs de communication digitaux.



Mes performances, mon dynamisme ainsi que mes connaissances de l'écosystème digital m'ont permis d'évoluer régulièrement au sein de la société Solocal.



Mon dernier poste fut celui de directeur de clientèle confirmé au sein de l'unité d'affaires Grands Comptes et Réseaux. Véritable chef d'orchestre entre clientèle et équipes de production, mes dernières missions furent basées sur l'acquisition de nouveaux comptes et la fidélisation d'un parc d'annonceurs existants.