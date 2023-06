Francois ENEZ

Développeur International avec plus de 15 ans d'expérience dans la recherche et le management de Grands Comptes et clients stratégiques, dans la vente de produits et de projets. Résultats très significatifs dans l'évolution des ventes à travers une stratégie long terme, sur différents modèles de distribution, avec différents produits. Importante approche analytique, bonne présentation, et bonne aptitudes de négociation.



Profil international : Trilingue Espagnol Anglais



Zones de développement : Europe du Sud et bassin méditerranéen, Australie et Nouvelle Zélande, Canada et USA.



Objectifs de carrière :

Directeur de Business Unit dans une grande entreprise, puis à moyen terme Directeur Général



Mes compétences :

Management

Analyse de marché

Méthode de mise en Marché

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Assurance crédit

Gestion grands comptes

Développement commercial

Stratégie commerciale

Marketing opérationnel