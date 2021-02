François FAUCHE SCHREDER

DIRECTEUR GÉNÉRAL depuis 2009 après avoir occupé différents postes de responsable dans les fonctions ACHAT, COORDINATION INDUSTRIELLE & SUPPLY CHAIN, DIRECTION DES MARCHES MDD puis DIRECTEUR DES OPÉRATIONS.



Doté d'une solide expérience dans le textile, d'une vision stratégique et globale d'un marché en pleine mutation, j'ai pu, entouré d'une équipe multi culturelle (France - Tunisie - Vietnam) mettre en place une stratégie de mutation industrielle et développement commercial en phase avec les intérêts du groupe.

Rigoureux créatif et ambitieux, je privilégie le travail en équipe dans le cadre d'une stratégie dans laquelle le développement de l'entreprise va de pair avec le développement des capacités individuelles des collaborateurs.





Mes compétences :

Sourcing

Achats

Textile

Logistique

Management