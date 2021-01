François FOURNIVAL

Les Nouvelles Recrues



Nous sommes des recruteurs indépendants qui accompagnent les entreprises, les candidats et les freelances ambitieux de demain dans leur recherche d'emploi.



Parce qu’il est temps que vous soyez recruté pour ce que vous êtes et pas seulement ce que l’on attend que vous soyez.



Les entreprises avec lesquelles nous travaillons ont compris à quel point il était important de faire confiance à ses collaborateurs pour avancer.



Notre spécialisation ?



Au début, on voulait mettre des secteurs d’activité comme tous nos concurrents et on s’est souvenus qu’on voulait recruter avant tout des êtres humains et que c’était à nous d’apprendre à connaître vos métiers si ce n’est pas déjà le cas !



La seule limite reste notre curiosité à vous comprendre, candidat(e)s comme entreprises.



Alors n’hésitez pas à nous contacter afin que l’on puisse, ensemble, co-construire la suite.



06 84 94 77 54 - francois@lesnouvellesrecrues.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Approche directe

Recrutement

Chasse de tête

Aide au recrutement

Gestion des talents

Recrutement cadres

Conseil en recrutement