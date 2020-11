François GASTAL

Mes pratiques professionnelles m'ont permis d'acquérir une expérience accrue dans le domaine de la communication et des médias. Suite à ces formations, je suis en mesure délaborer un plan de communication, de réaliser des supports de communication (plaquettes, brochures, magazines, etc.), dutiliser des outils multimédias (PAO, web), de gérer des projets ou de participer à lorganisation de manifestations événementielles.



Écrivain et auteur publié dans le domaine de la littérature jeunesse, je suis aussi passionné par l'image et la photographie, aussi bien dans le cadre professionnel que familial, jutilise les logiciels d'images et maîtrise aisément la PAO.



Mes compétences :

Capacité d'écoute & de communication

Rédaction de contenus

Organiser et être autonome

Gestion de projet

Informatique

Communication évènementielle

Curiosité/Créativité

Pack office

Adaptation/organisation

Patience

Communication interne/externe

PAO

Création de supports print

Linguistique