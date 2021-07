François HAMPARTZOUMIAN

Trilingue français-anglais-allemand, François est un Consultant sénior avec une forte expertise en pilotage de grands projets / programme (budget moyen géré de 35 m€+) et expérience de gestion d'équipe multi-lingues.



Après un début de carrière en Angleterre et plusieurs fonctions européennes, François intervient aujourd'hui à la demande des DSI notamment dans le domaine de l'infrastructure et production dans multi-secteurs.



Ses principales réalisations ( dont de nombreuses réalisations dans le domaine de la banque-finance) incluent l'étude, design de service (Due Diligence) ; la mise en place de solutions et Centres de Services managés ITSM (sur site, à distance ou mixes), des grands projet de migration (poste de travail) ou l'alignement outils-processus-ressource et coûts suite à fusions/ acquisition.



Dans le cadre de ses missions projets/ programmes, il décrit les rôles, recrute; forme et pilote des équipes et il définit les niveaux de service et processus en collaboration avec les achats et le service juridique.



A l'écoute de toute nouvelle mission; challenge en tant qu'indépendant ou nouveau challenge salarié.



Mes compétences :

Conseil

Analyse de risque

Schémas de procédés

Stratégie d'entreprise

Direction commerciale

Rédaction de cahiers des charges

Réorganisation de process

Formation vente

Management de transition

Gestion de projets

Réorganisation structures

Coaching de dirigeant

International

Négociation contrats

Informatique

Management de la qualité

Allemand courant

Anglais courant

Analyse stratégique

Formation

Télécommunications

Formation de formateurs

Europe

Itil v3

Direction de projet

Strategie

Visioconferrnce

Audit

Management de projet

COBIT ITIL CMMI

Stratégie commerciale

Gestion des compétences

Analyse des besoins

Assurance qualité

Négociation commerciale

Coaching commercial

LAN/WAN

Audit qualité

Coaching

Management d'équipe

Diagnostic d'entreprise

Rédaction de rapports

Analyse fonctionnelle

Vente

Business development

Conformité

ITSM

Action commerciale

AMOA