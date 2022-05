Nicolas HAMPARTZOUMIAN

Ancien élève de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications (ENSEA), j'occupe depuis maintenant bientôt 10 ans un poste de Consultant CRM au sein de la société Capgemini dans le domaine de la Gestion de la Relation Client, principalement sur la technologie " Oracle Siebel "



Après avoir effectué plusieurs missions sur du développement Siebel, puis de l'encadrement technique sur cette même technologie, j'ai pu occuper des postes de Chef de Projet / Consultant Senior sur des missions d'intégration, encadrant des équipe technico-fonctionnelle d’une dizaine de consultants.



Je suis actuellement en poste de Manager chez Kerensen Consulting en région PACA, afin de développer l'offre dans la région, en apportant mon expertise sur le CRM et la gestion d'équipe sur des projets de conseils, notamment dans les domaines métiers de l'assurance, mutuelle et bancaire.



Mes compétences :

Siebel Client 7.8, 8.0, 8.1

Siebel Tools 7.8, 8.0, 8.1

Oracle, SQL, PLSQL

CRM

Shell, K-Shell, UNIX

Pack Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)

Lotus Notes/Domino

EScript, JavaScript, HTML

SQL