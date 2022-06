Francois HOLLINGER

Après mes études en infrastructures Systèmes, Réseaux & Télécoms (à Grenoble puis à Dijon), j'interviens désormais dans ce milieu à titre professionnel (Freelance et maintenant en micro-entrepreneur).



Passionné par les nouvelles technologies et l'informatique, je recherche toujours un emploi d'administrateur système et réseau sans distinction d'entreprise et/ou de service.



Curieux, investi et volontairement autodidacte, j'échange régulièrement avec les autres professionnels dans plusieurs domaines (informatique, électronique, électricité, énergies renouvelables, automobile, réparation/recyclage délectroménager...).



Doté d'un bon relationnel, je sais travailler en équipe, y compris à distance et je m'adapte à tous les contextes de travail sécurisés.



Titulaire du permis B, je suis mobile et me déplace sur les lieux de travail.



Pour les curieux, une vue sur le matériel que j'utilise en autoformation est disponible sur mon site web :Array



Mes compétences :

Windows 7

Compilation Linux

CLI Cisco

Microsoft Windows Server

Chillifire Hotspot System

OpenRG

Computer Hardware

Zeroshell

Routeur Cisco

GNU/Linux

OpenWRT

Administration de serveurs

DD-WRT

FreeRadius