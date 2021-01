François HUGUES

Le métier de Responsable des Services Généraux & Immobilier apporte une cohérence entre mon projet professionnel et personnel.



Être Responsable des Services Généraux c'est :



- Contribuer foncièrement à la valeur ajoutée de l'entreprise,

- Prendre soin de mes équipes et les accompagner vers le succès,

- Apporter aux utilisateurs l'environnement de travail favorable à l'atteinte de leurs objectifs ,

- Traiter concrètement des problématiques techniques de sécurité, d'infrastructure et de services aux occupants,

- Donner du sens à mes journées.



Mes compétences :

Télécoms

Hazard Analysis and Critical Control Point

Fleet Management

Fixed Assets

Product Development

Sécurité Incendie SSI Type 1 cat A

Vidéo surveillance et contrôle d'accès

ISO 27001

Gestion technique Auto Cad

Certification ITIL

Cartographie et analyse des risques