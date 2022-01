Après 15 ans chez Bouygues et 6 ans chez SOGEA Rhône-Alpes (Vinci; création d'une agence), je possède une solide expérience, tant dans les métiers de la construction (ouvrages de génie civil GO et TCE) que dans les travaux publics (Canalisations ,VRD, terrassements).



Depuis 8 ans, directeur d'exploitation chez Decremps BTP



Mes compétences :

Directeur d'exploitation

Génie civil

Civil Engineering

Industrial Buildings