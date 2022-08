François LACASSET

La solution à vos problèmes !



Je suis banquier, consultant financier et également courtier en assurance, crédit, vente & achats d'actions, arbitrage, et autres secteurs de mon domaine de courtage.

Mon rôle sur le portail professionnel de Viadeo et principalement sur INTERNET est de trouver les offres de crédits les plus avantageux (aux meilleurs taux d'intérêt) pour les particuliers ou professionnels.

J'interviens également dans la recherche de porteur de Projets d'avenir , d'entreprises en besoins de partenariat , d'achats et ventes d'actions.

A cet effet, je prends contact avec toute personne susceptible d'être en besoin urgent de fonds ou de partenariats pour son entreprises ou ces projets.

Je vous remercie.



Mes compétences :

Conseil financier

Gestion de patrimoine

Gestion de projet

Recouvrement de créances

Création d'entreprise

Assurance

Conseil aux entreprises

Prêt immobilier

Courtage

Trade marketing