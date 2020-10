François LE LARGE

FIABILITE - PERFORMANCE - IMPLICATION



Fort d'une expérience dans le domaine de la distribution de boissons, auprès des Chr, sur 3 départements bretons (sud 29, 22 et 56) avec pour missions principales :

- gestion et développement d'un portefeuille clients (environ 90)

- prospection et mise en place de nouveaux clients (fiche prospection, rentabilité...)

- veille concurrentielle

- remontées d'informations à la direction

- encaissements...

résultats 2015 par rapport a N-1 : +15% famille bière +10% famille vin +29% famille café +8% famille alccol... Final +8% CA en 2015/2014 avec 1 510 000€ réalisé



je suis à l'écoute d'opportunités pour des postes de chefs de secteur, attaché commercial sur la région Bretagne.



Mes compétences :

Prospection commerciale

CHR