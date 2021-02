François MALAN

Risk-manager depuis plus de 20 ans dans des groupes français du SBF120

Gestion de tout type d'assurance y compris de programmes internationaux d'assurances.

Pilotage de démarche ERM et réalisation des cartographies des risques et mise en place de plans de gestion de crise et de continuité dactivité.

Mise en conformité aux réglementations générales (Sapin 2, Devoir de vigilance, RGPD) et sectorielles (LCB-FT) courtage dassurances

Éthique et gestion des signalement

Ancien vice-président et Administrateur de l'Amrae. Élu Risk-manager européen de lannée 2020.

Intervenants dans de nombreuses conférences, atelier, séminaires