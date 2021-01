François MARCHE

J'ai une expérience complète marketing et commerciale, en agroalimentaire, et services associés, acquise dans le groupe Danone (17 ans), puis élargie à la distribution ( Prodirest, groupe Carrefour).

J'ai ensuite mis cette expérience au service d'entreprises moyennes, en tant que consultant ou manager (Bonduelle)

J'ai une expertise particulière dans les circuits de restauration, et de consommation hors domicile , aussi bien côté industriel que distributeur.

Depuis 4 ans, outre des missions de consultant, je suis professeur Marketing et Etudes à l' IUT de Sceaux (92)



Mes compétences :

Agroalimentaire

Direction commerciale et marketing

Distribution spécialisée

BtoB

Marketing