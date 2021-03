François MARTIN-CHAVE

Je suis actuellement consultant digital MOA, en mission en qualité de Proxi Product Owner, pour le compte d'un grand groupe bancaire français, sur les domaines de la Sécurité digitale, incluant les processus d'Identification et d'Authentification forte & Autorisation (SSO).



Un poste pour lequel j’ai pu en apprécier certains aspects, suite à ma précédente mission de de 9 mois en tant qu'IT BA sur l'homologation fonctionnelle de l'application bancaire en lancement d’Orange Bank, donnant elle-même suite à ma mission de 7 mois en tant que chargé de missions IT au sein du du Service Information Client de la division routière du transporteur et logisticien GEODIS, dans l'élaboration d'expressions de besoins relatives aux évolutions technologiques proposées aux clients directs et indirects du groupe. Ceci même venant compléter mes deux précédentes années d'alternance effectuées en tant que chef de développement web et relation client de la société d'ingénierie de l'eau Best Water Technology France.



D'un point de vue académique, je suis diplômé d'un Mastère Spécialisé en Marketing des Services et Relation Clients, venu parachever un Master en spécialisation e-commerce et médias digitaux, ces 2 cursus réalisés en alternance.



Je reste à votre disposition, pour tout complément d'informations, soit directement via Viadeo, ou bien par e-mail (francois.martinchave@gmail.com), voire par téléphone (06 50 39 49 63).



Mes compétences :

Gestion de projet

E-commerce

Marketing des services

Gestion de la relation client

Webmarketing

Réseaux sociaux

Réseaux sociaux professionnels

Empathique

Fédérateur