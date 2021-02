François MICHEL

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2020-2020 : Formateur en lycée technique (Bts)

Lycée Valentin à Montélimar



2018-2019 : Formation de formateur pour adultes,



Titre professionnel FPA et certifications Voltaire Tosa



2015-2018 : Formateur en insertion professionnelle à lAfpa



2013-2015 : Formation CQP et poseur en installation de panneaux solaires



2009-2013 : Chef de travaux en tuyauterie pour Nordon, Sigedi,Ponticelli

sur Cnpe de Cruas et Tricastin et sur GB2



1996-2012 : Tuyauteur-Soudeur à létranger (Europe,Asie )



1980-1995 : Educateur sportif ( métiers du plein air : ski de fond, escalade)





COMPETENCES SPECIFIQUES



-Langues : Anglais scolaire



-Informatique : Word Excel Autocad-Solidworks





ACTIVITES DE LOISIRS6



-Ski de fond

-Cyclotourisme

-Hatha yoga

-Réparation Mac et Pc