François MINON

Ex enseignant et formateur, j'occupe le poste de responsable électronique dans une école d'ingénieur comptant plus de 540 étudiants.

J'assure le développement de tout type de matériel électronique : IOT, informatique embarquée, robots, FPGA, ...

J'ai une maîtrise transversale des métiers de l'électronique, l'informatique, la mécanique qui nous permet de répondre aux demandes de nos étudiants, doctorants et enseignants chercheurs.



Mes compétences :

Javascript

Assembleur

CAO

DAO

C++

Php

Industrie

Windows

Supervision

Linux

Mathématiques

C sharp

JAVA

Android