François MONNET

Mon expérience dans la communication,



Octobre 2009 à avril 2012 - Consultant communication



Février 2004 à septembre 2009 - Directeur commercial chez Venise

Responsable des opérations commerciales thématiques d’Auchan (catalogues et théâtralisation). Participation à des compétitions avec des victoires sur des collectives : Pineau des Charentes, Côtes du Rhône, Légumes en conserve.



Mai à septembre 2003 - Responsable de la compétition Carrefour chez Publicis

Animation des équipes : planning stratégique, création, stratégie des moyens. Coordination des filiales : marketing opérationnel, design, communication interne et internet. Organisation de l’ensemble de la compétition.



2000 à 2003 - Président de didgeridoo, filiale du groupe Australie.

Création de l’agence, née de la fusion avec Faure Vadon, agence spécialisée dans la communication des enseignes à réseau. Restructuration de l’ensemble qui emploie 18 personnes en 2002. Depuis sa création, l’agence didgeridoo a gagné 9 nouveaux comptes. Elle gère, entre autres, les budgets Carglass et Calipage et coordonne l’ensemble des actions de communication publicitaires, opérationnelles et relationnelles d’Euromaster.



1997 à 2000 - Directeur du département Australie & co.

Ce département, autonome dans sa gestion et organisé en centre de profit, constituait le pôle Distribution du groupe Australie, dédié, entre autres, au budget Carrefour. Ce département employait 12 personnes et a gagné 14 prospections en 4 ans.



1993 à 1997 - Directeur Général Adjoint de l’agence Australie, membre du comité de direction.

Mise en place d’un nouveau système organisationnel basé sur la séparation des fonctions de réflexion stratégique et de production. En charge de l’ensemble de la production (exécution, fabrication, achat d’art, TV prod). Fonction reposant essentiellement sur le management (20 personnes) et l’organisation.

Responsable stratégique des budgets Toyota et Gamm Vert.



1989 à 1993 - Directeur de clientèle chez Australie (filiale du groupe Havas advertising)

Responsable de budgets, notamment Toyota, Gamm Vert, Jet Tours, Air Afrique, France Télécom, CNP et de nombreuses prospections.



1985 à 1989 – Chef de publicité et Chef de groupe chez Synergie.

Principaux budgets : Thomson électroménager, Saba, Duracell, Center-Parcs et Nouvelles Galeries.



Mes compétences :

Accompagnement

Agroalimentaires

Automobile

Communication

Conseil

Conseil en marketing

Distribution

Grande distribution

Marketing

Marketing et communication

Publicité

Création

Conseil aux PME