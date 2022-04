François Nicolas MOMHA

Fort d’une expérience de plus de quinze (15) ans acquise en Cabinet d’Audit et de Conseil dans les domaines variés en informatique et en comptabilité, principalement dans la mise en place des réseaux locaux et étendus (LAN – WAN), l’administration des systèmes et applications Microsoft (Windows XP, Vista, Win7, Win8 – Server NT, 2000, 2003, 2008), l’intégration des applications de Gestion (CEGID - SAGE – GIN - TOMATE), la conception et l’administration des Bases de Données Relationnelles (SQL Server - MsAccess), la mise en place des systèmes collaboratifs en Entreprise (Lotus Notes et Domino – Microsoft Exchange et Outlook) et l’assistance à la tenue de la comptabilité ainsi qu’au montage des Etats financiers de synthèse des clients dans le système OHADA.



Je souhaite doubler de challenge dans les fonctions d’AUDITEUR FINANCIER ET COMPTABLE afin d’acquérir de nouvelles expériences dans votre Firme qui applique rigoureusement les procédures internationales d’audit et de contrôle interne liées à votre domaine d’activité.



Mon nouveau projet de carrière professionnelle consiste à braver la certification CIA (Certified Internal Auditor) afin de gagner en crédibilité et en respect dans ce domaine, d’améliorer les compétences et les connaissances en audit, de renforcer les principes de contrôle interne.



Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Réseaux informatiques LAN & WAN

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Exchange Server

Microsoft Excel

Microsoft Access