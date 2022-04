François NISSE

Diplômé de l'ESC LILLE (devenue SKEMA Business School), mes 14 années d'expérience dans les secteurs de la distribution de détail et dans l'industrie m'ont permis de développer de l'expertise sur différentes composantes de la fonction marketing : marketing stratégique et opérationnel, marketing produit, web-marketing.



Passionné également par la thématique du Développement Durable en entreprise et les opportunités qu'il procure, mes lectures, rencontres et participations visent à essayer de mieux appréhender les défis marketing de demain liés à ce mouvement de fond.



Dans mon projet professionnel, je recherche la variété des missions et une approche globale de la fonction marketing, allant de l'analyse à la mise en oeuvre opérationnelle.



Mes compétences :

Marketing Produits

Web marketing

Marketing stratégique et opérationnel

Management d'équipe

Franchise

Distribution spécialisée

Marketing industriel

Développement durable