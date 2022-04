François-Noël MARTINEAU

Issue d'un cursus siderurgique, je m'implique depuis plusieurs années dans des domaines où la relation au public est plus importante.



Je suis donc aujourd'hui rodé au contact de personnes de tous horizons et à la fois praticien dans plusieurs secteurs techniques.



Je cherche aujourd'hui à me stabiliser sur un poste qui me permettrait de confondre ces différents savoir faire et/ou intervenir en indépendant sur des projets ponctuels.



Toujours curieux et avec une très forte capacité d'adaptation, je suis toujours près à aborder de nouvelles pratiques.



Patient, attentif et dynamique, j'aime la contruction de projet et le travail d'équipe.

ayant toujours vécus proche des milieux de l'action sociale, de l'art et du spectacle.



Je suis aussi un créatif né et j'aurai énormément de motivation à plus impliquer cette compétence dans mon activité professionnelle.



Mes compétences :

Bénévolat

Construction

Créatif

dynamique

Infographie

Innovation

Organisation

Photographie

Polyvalent

Spectacle