André MARTINEAU

Voici en quelques mots ce que je suis. J'aime les nouvelles technologies. J'adore apprendre par moi-même et découvrir les technologies informatiques innovantes. J'adore me poser des défis et aller de l'avant. C'est ce qui me motive et m'apporte énormément professionnellement.

De part ma formation d'ingénieur, il m'est possible d'aborder tous les thèmes informatiques, ceci allant de l'administration systèmes et réseaux jusqu'à la programmation (C++, C# et Java).

Avant tout, je souhaite évoluer dans les grandes entreprises afin d'apprendre sur les technologies informatiques mais aussi fournir mes compétences et ma disponibilité.

Je suis capable de m'adapter à différentes situations et d'atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Mes compétences :

Administrateur systèmes et réseaux

Autonomie

Qualité

Qualité de service

Réactivité

Systèmes et réseaux