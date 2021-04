Sébastien JEFFROY

Ingénieur dans les systèmes embarqués électroniques, je suis actuellement architecte système dans l'automobile.



Mes domaines :

- Linux embarqué et télécommunications

- Electronique embarquée



Compétences :

- gestion de projets

- création de systèmes embarqués électroniques complexes (hardware + software)

- Linux embarqué : BSP, drivers, bootloader U-boot

- développement d'interfaces IHM

- développement de logiciels réseaux

- expert en réseaux : Ethernet / IP / TCP/IP / UDP / SNMP / STP / RSTP / VLAN / 802.1X ...



Mes compétences :

Système Embarqués et Mobile

Linux embarqué

Protocoles des télécommunications

Driver Linux

Gcc/g++

Gestion de projets

Subversion

Jeux de test

Cross compilation

IP

C

SNMP

Microcontroleurs

Test Driven Development

Ethernet

Microcontroller

UML

Open Source