Spécialiste du développement durable et de l’aménagement des villes et des territoires : stratégie et plans d’actions, programmation, montage, financement et gestion de projets. Création et animation d'équipes pluridisciplinaires et de processus participatifs, en France et à l'étranger.

www.kalutere-polis.fr



Mes compétences :

Développement durable

Direction générale

Urbanisme

Gestion de projet