Francois NTUMBA

Je répond au nom de monsieur François NTUMBA KABONGO, je suis licencié en droit option droit Economique et social à l'Université de Lubumbashi année 2006-2007; marié et père de deux enfants.

J'ai commencé ma carrière professionnelle à l'Entreprise Groupe Bazano qui avait comme raison sociale l'exploitation minière et génie civil dans laquelle j'ai exercé les fonctions d'assistant RH depuis novembre 2009 jusqu'en mai 2014. Ensuite je suis allé travailler à la société Kai Peng mining sarl une société œuvrant toujours dans le secteur de l'exploitation minière comme Chargé des ressources humaines à partir du mois de juillet 2014 jusqu'à nos jours.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion du personnel

Gestion de la qualité

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft Access