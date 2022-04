François NZIÉ

A l’attention des Décideurs



OBJET : PRESENTATION DES SERVICES



Nous sommes l’entreprise STRATEGIC SARL au capital de 3 500 000,00 Dirhams ; filiale du groupe TECTRA

(avec 7 sociétés du Groupe et plus de 25000 collaborateurs).



Nous exerçons depuis quelques années dans le domaine de L’Industrie ,L’Infrastructure, Le Tertiaire et les courants faibles.

La nouveauté, c'est le développement de la sous-traitance du personnel technique pour des contrats en CDI,CDD et Contrats à durée de taches.

Partenaire de l'ANAPEC pour la présélection des candidats et pré-formations avant embauches ce ,en fonction des conditions contractuelles.

Nos références sont confirmées auprès d’importants clients et partenaires couvrant les secteurs publiques, semi-publiques et privés ; tels que :



Pour l’industrie :

le groupe RENAULT (usine de Tanger), Lafarge Maroc(réalisations électriques et d'automatisme,mise à disposition du personnel d'entretien),

Siemens SA (personnel en régie)

Pour le Tertiaire :

Hotel La Mamounia à Marrakech et Le grand Complexe touristique Kerzner MAZAGAN EL JADIDA :

(installations domotiques ,GTC,gestion d'éclairages).

Pour la Sous-traitance travaux et personnels techniques :

Le groupe RENAULT que nous accompagnons à travers un partenariat global de support et mise à disposition de ressources humaines avec un staff moyen de 2000 personnes affectées dans les unités de production de Renault Tanger.



Nos principaux Services :



*L’Electricité Industrielle et Tertiaire(MT-BT) , Automatisme et Courants faibles,

*Systèmes de Sécurité (Incendie, Alarmes, Contrôle d’accès, Vidéosurveillance) et Domotique,

*Gestion Technique Centralisée(GTC),

*Interphones Industriels, Réseaux Informatique&Télécoms,

*Sous-Traitance diverses (Installations et montages)

*Sous-Traitance du personnel technique pour mise à disposition et prise en gestion.

NB : Nouvelles coordonnées



Sté STRATEGIC SARL

Tél. : 05 22 209 114 / 06 66 963 506 Fax : 05 22 475 508

E-mail: contact@strategic.ma /f.nzie@strategic.ma

M.Nzié Eliéser François (Gsm : 00212 6 66 963 506 ) :

Mail : f.nzie@strategic.ma

Directeur Technique et de Production

Spécialiste Gestion Technique Centralisée(GTC) -

Domotique - GIC– Concept et installations Eclairages par fibre optique et Leds .



M.Roland Gaudiau :

Directeur Général

Mail : gaudiau@tectra.ma



