Jean-Marie RICHARD

J'ai débuté ma carrière dans une PME de 8 personnes comme analyste programmeur et metteur en route sur automate et supervision.



Cette première expérience m'a amené a appréhender principalement le process du traitement d'eau et divers aspects de l'automatisme, de l'électricité et des problématiques chantiers.



Après 5 ans dans ce milieu il m'a semblé opportun "d'assouvir" mon vrai désir de commerce, mon choix s'est assez vite porté sur des sociétés qui pouvaient m'apporter cette soif de service auprès de professionnels de l'électricité, de l'automatisme et du process. Après une expérience de Technico commercial sédentaire, j'ai évolué vers un poste de responsable produits, puis de responsable de service commercial sédentaire et aujourd'hui de responsable marché.



Le gout du contact, de l'écoute, du service m'ont fait rencontrer des collègues, des clients et des dirigeants qui ont su me faire confiance et m'ont énormément appris aussi bien coté humain que professionnel.



De nature enjoué, j'aime partager et communiquer avec les clients et collègues.



Mes compétences :

Wago

Electrotechnique Electronique Automatique lin

Automation

Plc

Smart grid

Domotique

Electricité

Api

Modbus