François OBEGI

• Professionnel de la vente internationale (Europe, Amériques, Asie…) en automatisation.

• Décennies d’expérience de vente directe d’equipements et d’ouverture de nouveaux marchés

• Expérience dans l’acquisition de clientèle stratégique et gestion de key-accounts

• Détermination et implémentation de stratégies Marketing

• Aptitudes à travailler sous pression avec efficacité, initiative et enthousiasme

• Définition des actions pour augmenter les ventes, satisfaire la clientèle et améliorer l’image de marque et des produits

• Création de relations « partenaires » de confiance avec la clientèle

• Organisation des expositions, meetings et conférences au niveau mondial

• Etude de marchés, initiation et lancement de nouveaux produits



Mes compétences :

Italien