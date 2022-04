François OBERLE

HEXATIC - Fournisseur de solutions !



Toute l'informatique professionnelle pour :



- les commerces alimentaire et non-alimentaire;

- les magasins de textile et de mode;

- Les salons de coiffures et esthétiques;

- Les Bars, brasseries et restaurants;

- Les hôtels;

- Les PME

- Les PMI



Audits, conseils et accompagnement au changement pour toute problèmatique d'organisation et de système d'information.



Conférencier et formateur.



Réalisation et gestion de sites web et ecommerce.



Visitez notre site :Array



Mes compétences :

Caisse

caisse enregistreuse

COMMERCE

Conférencier

Expert

Expertise

Formation

Hotel

Informatique

Internet

Outils de gestion

restaurant

Web