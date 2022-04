François Olivier EDIME

. Formateur au Maroc pour Commercial, Forces de Vente, Management et Communication.

. Intervenant à L'EFA, École Française des Affaires en communication et Négociations commerciales

. Propriétaire du portail d'informationArray qui regroupe l'ensemble des informations actualisées sur l'Assurance au Maroc



Clients Actuels : Compagnies d'Assurances pour leur réseau Agents et Collaborateurs,département gestion sinistre, assisteurs, réseaux de vente, Groupes Immobiliers, Cabinets commerciaux ...



Modules Travaillés : Accueil, Prospection, Techniques de Vente, Négociations et Commerciales, Management, préparation et tenue de réunion, ...

Ces modules sont travaillés sur la redécouverte du talent de chacun, l'observation, PNL ...



Marié, 48 ans, Spécialiste des techniques de Vente



6 ans de vente encyclopédies et management vente



6 ans en gestion de patrimoine et management



Gérant et créateur d'un produit d'Assurances en France pour les supporters de foot.



Depuis 10 ans installé à Casablanca Maroc :



Formateur Consultant



Créateur site http://www.212assurances.com , ce site vous offre toute l'information affinée du monde de l'Assurance Maroc et de la bancassurance au Maroc



Mes compétences: Commercial, Management, Formateur, Développeur de structures économiques, Créatif, Polyvalent et mobile.



Mes compétences :

Assurance

Communication

Marketing

Commercial

Formation

Ressources Humaines

Publicité

Conseil

Direction générale

Centre d'appel

Créatif

Call center

Consultant

Autodidacte

Accompagnement

Coaching

Management