Christophe CHARBOGNE

Après 20 ans de carrière, nous avons fait le choix mon épouse et moi de nous réorienter professionnellement et de prendre un virage à 180°.

Nous nous installons dans la vallée du Lot sur le causse de Cajarc et venons de reprendre un Hôtel, Gîte Restaurant.

L'activité bien être est transférée sur place: Cabinet Amanoé.

Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la Bienvenue à La Peyrade. Très Cosy, Très Relax, Très LOT.



Notre Hôtel-Gîte ● Restaurant ● Espace bien-être est posé au cœur de la vallée du Lot et aux portes de l’Aveyron.

Situé sur le GR65 vers Compostelle, au pied du causse et surplombant Cajarc, nous sommes à 400 m de son centre, de son tour de ville et de sa base nautique sur le Lot.



Vous trouverez également sur place grand nombre d’activités qu’elles soient culturelles ou sportives (VTT, ski nautique, jet ski, canoë kayak, randonnées équestres ou pédestres ….). Pour plus d’informations voir l’office de tourisme de Cajarc.



Prenez le temps de…

• Paresser sur notre terrasse bien-être, avec vue sur les causses et le village,

• Retrouver apaisement, calme, détente dans notre spa finlandais (bain nordique),

• Plonger (en saison) dans la piscine municipale à 200m à pied de La Peyrade.



Venez, un instant, lâcher-prise chez Amanoë, notre cabinet de relaxation sur place où vous pourrez choisir la technique qui vous fait envie :

Réflexologie plantaire

Amma assis

Relaxations ayurvédiques

(abhyanga, bol kansu, prâna

balinais, marmabhyanga)

Relaxation dos, jambes

Spa kids (relaxations pour enfants)

Les séances sont pratiquées par Valérie - Réflexologue plantaire diplômée, Praticienne relaxation et bien-être - membre de la FFPER, la FEDEFMA et FFMTR.



NOS HÉBERGEMENTS



Choisissez votre hébergement parmi nos 10 chambres spacieuses toutes équipées avec terrasses privatives.

La Peyrade vous propose ses chambres :

Simples

Doubles

Twins

Triples

Pour votre séjour, des studios équipés, avec kitchenette sont aussi disponibles.

En famille ou entre amis, soyez les bienvenus dans notre gîte familial d’environ 45 m² pour 5 adultes.

En solo ou en groupe notre gîte d’étape est la solution pour les randonneurs qui n’ont besoin que d’un lit (6 couchages simples et séparés).

Possibilité de locations saisonnières, offres spécifiques entreprises, cousinades, réunions de famille.

Contactez-nous pour le détail de notre offre d’hébergement.



Route de Cahors, 52 Rue de La Peyrade, 46160 Cajarc

Téléphone 05 65 10 42 03 06.09.34.52.81

www.hotel-gite-lapeyrade.fr (site en cous)

contact@hotel-gite-lapeyrade.fr ou ccharbogne@yahoo.fr

www.amanoe-reflexothérapie.fr



Mes compétences :

Bien être

Restauration

Gîte

Gestion hôtelière

Hôtellerie