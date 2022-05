Ludovic ROUSSEL

Développement commercial et suivi de la rentabilité d'un portefeuille d' Assurances Collectives - TPE PME et grands comptes (de 1 à 1000 collaborateurs)

Conseils et solutions en optimisation de la protection sociale :

Complémentaire frais de soins,

Prévoyance lourde obligatoire et supplémentaire

Retraite collective, Passif social

Epargne collective (intéressement, participation, épargne salariale...)

Veille concurrentielle, Formateur,

Management,

Membre actif de Champagne Centrale Services, club business pour les entreprises prestataires de services

http://www.champagne-centrale-services.com



Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Marketing

Droit de la protection sociale

Management

Assurances collectives