Francois PACOUREAU

Consultant indépendant, j’accompagne les entreprises dans leurs Projets et Fonctions Achats, Immobilier ou Environnement de Travail.

Fort de 25 années d’expérience dans des fonctions de Direction et Projets dans ces domaines, je mets mes compétences et mes succès au service de mes clients, confrontés à un besoin de ressources ou d’expertise spécifique.



Mes principales expertises portent sur les activités de stratégie, de développement, de déploiement, d'optimisation du service et des coûts et de Management d'Equipes ou de Projets.



J’ai une maitrise des secteurs suivants, pratiqués dans des environnements internationaux (EU, USA) : IT, Telecom, Immobilier, Travaux, Audit /Conseil, Ingénierie.



J’interviens seul ou en partenariat avec d’autres consultants indépendants ou en sous-traitance d’entités conseil / ingénierie.



Je suis à votre disposition pour une discussion ouverte sur vos besoins.



Mes compétences :

Management

Services généraux

Immobilier d'entreprise

Achats