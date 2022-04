François PAILLARD

Après des études juridiques et une courte expérience professionnelle, j'ai décidé de m'orienter vers une nouvelle voie : le développement et l'animation de projets et des filières en agriculture bio. J'ai toujours cherché à mettre mes convictions au centre de mon projet professionnel. La Licence pro Agriculture Biologique Conseil et Développement (ABCD) m'offre cette opportunité.



Au-delà des thématiques traitées, le fait qu'elle soit accessible en apprentissage est une chance indéniable. Etant bénévole dans plusieurs associations, partageant les valeurs du monde associatif, il était naturel de réaliser mon apprentissage dans une structure associative. L'Association Bio Normandie (ABN) a exaucé mon souhait !