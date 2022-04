François PAILLARD

Un projet immobilier : achat, rénovation, agrandissement, dans une maison ou un appartement, TRAVAUX CHEZ VOUS vous accompagne pour des travaux maîtrisés, un budget et des délais respectés.



- Projet d'achat : nous visitons avec vous le bien que vous souhaitez pour évaluer la faisabilité et les coûts des travaux envisagés. Nous vous donnons également des axes de négociation pour le prix d'achat.



- Projet de rénovation ou de restauration : nous gérons tous les travaux de la définition du projet jusqu'à la réception des travaux conforme à vos souhaits exprimés.



- Projet d'agrandissement : nous réalisons les plans de votre habitation existante et des transformations envisagées. Nous sélectionnons les artisans et nous les pilotons jusqu'à la fin des travaux.



TRAVAUX CHEZ VOUS sera votre interlocuteur unique tout au long du projet.



Découvrez les témoignages de nos clients surArray.



Mes compétences :

Elagage

Pilotage

Respect des délais

Solutions techniques