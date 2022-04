Francois PAIX

Juin 2014 - Lancement de Quality Vie

Destinée aux professionnels de l'assurance de personnes (décès, obsèques, vie, dépendance) la solution Quality Vie vient compléter et valoriser les offres en capital existantes.



Créé en 2008, iQuietis est à l’origine du concept de recherche automatique via internet et de mise en concurrence d’opérateurs funéraires pour l’organisation d’obsèques. Ce fut une petite révolution dans le secteur et ce, au profit des familles endeuillées mais aussi des opérateurs funéraires intègres.



iQuietis est en permanence à l'écoute des attentes de ses clients et des souscripteurs. Cela nous permet de développer des solutions réellement innovantes et souvent à fortes valeurs ajoutées (B to B to C).



La satisfaction clients reste notre principale moteur.



Secteurs : prévoyance obsèques, assurance décès, assistance.









