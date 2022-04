Francois PAYS

Quelques points forts de mon expérience :

• Démarrage d'une filiale pour un investisseur international en France

• Recherche de leads et développement de la relation client (B to B), qualification de prospects

• Proposition de stratégies d’entrée sur un marché, avec organisation, chiffrage et plan d’affaires

• Expérience de la vente de commodities, de services très spécialisés et de solutions personnalisées

• Approche de partenaires et conduite de négociations stratégiques à haut niveau en milieu multi-culturel (USA, Corée, Allemagne, Autriche, Italie, Suisse, Portugal, Chine, Moyen Orient)

• souplesse, réactivité et écoute

• Clientèles de start-ups, utilities, ingénieries, centres de recherche, et grands donneurs d’ordre publics/privés

• Coaching et motivation d’équipe dans un environnement international



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Rédaction

Analyse de données

Prospection commerciale

Négociation commerciale